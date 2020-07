Državnotožilski svet Janševo pismo Šketi ocenil kot nedopusten in političen pritisk

Ljubljana, 6. julija - Državnotožilski svet obsoja pismo premierja Janeza Janše, v katerem je ta generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi očital pasivnost tožilstva pri pregonu groženj s smrtjo in napadih na policiste na protestih. Gre za nedopusten in političen pritisk najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti na generalnega državnega tožilca, so zapisali.