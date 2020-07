Na voljo pesniška zbirka #instapoezije iz časa pandemije

Ljubljana, 6. julija - Pesniška zbirka #instapoezije je na družbenih omrežjih nastajala med prvim valom epidemije novega koronavirusa in predstavlja njen pesniški odtis. Od prejetih 300 verzov v sklopu pesniškega natečaja Plačaj z verzom sta jih Feri Lainšček in Glorjana Veber izbrala 26, ti pa so sedaj v knjižici javno dostopni na spletu.