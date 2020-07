Ringo Starr še pri 80 verjame v mir in ljubezen

London, 7. julija - Britanski bobnar, pevec in kitarist Ringo Starr, znan tudi kot nekdanji član legendarne skupine The Beatles, bo danes dopolnil 80 let. Po razpadu Beatlov v 70-ih letih minulega stoletja je nadaljeval samostojno glasbeno pot, najbolj odmeven pa je bil njegov album Ringo. Glasbenikov življenjski moto ostaja mir in ljubezen (Peace and Love).