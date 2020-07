V UKC Maribor po okužbi ene od študentk začasno ustavili izvajanje pedagoškega procesa

Maribor, 6. julija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so iz preventivnih razlogov od danes do preklica ustavili izvajanje pedagoškega procesa. Konec tedna so namreč testi potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od študentk zdravstvene nege na zasebni fakulteti Alma Mater Europaea, ki je opravljala prakso v mariborski bolnišnici.