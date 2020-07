V nedeljo znova največ okužb v Vipavi

Ljubljana, 6. julija - Potem ko so v soboto v Vipavi potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom, so v nedeljo v tej občini odkrili še sedem primerov okužbe. Gre za žarišče v centru za starejše. V Ljubljani in Novi Gorici so potrdili po tri okužbe, po eno pa še v občinah Ajdovščina, Maribor in Hoče - Slivnica.