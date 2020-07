Nemanja Matić podaljšal z rdečimi vragi do 2023

Manchester, 6. julija - Srbski nogometni zvezdnik Nemanja Matić je spet podaljšal pogodbo z angleškim velikanom Manchester Unitedom, ki ga na Old Trafford veže do leta 2023. Kot poroča italijanski SkySport, so se Matić in rdeči vragi uspešno dogovorili za nadaljevanje sodelovanja za naslednja tri leta.