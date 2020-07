Trije slovenski atleti v top 3 na svetovni lestvici izidov

Ljubljana, 6. julija - V svetu v omejenem obsegu in večinoma v državnih mejah potekajo atletska tekmovanja, ki so bila nekaj časa zaustavljena zaradi pandemije novega koronavirusa. Na svetovnih lestvicah dosežkov sezone v posameznih disciplinah so med prvo trojico trije Slovenci. Tina Šutej vodi v skoku s palico, tretja sta Neja Filipič (troskok) in Kristjan Čeh (disk).