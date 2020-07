Luče postale prva slovenska samooskrbna energetska skupnost

Luče, 6. julija - Luče so s pomočjo družbe Petrol, Elektra Celje in ljubljanske fakultete za elektrotehniko postale prva slovenska samooskrbna energetska skupnost. Omenjeni kraj v Savinjski dolini je po zaslugi projekta v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadosten, projektni partnerji pa so poskrbeli za tehnično integracijo omrežja.