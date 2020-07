Poletna šola slovenščine ter seminar slovenskega jezika, literature in kulture letos na daljavo

Ljubljana, 6. julija - Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira 39. Poletno šolo slovenskega jezika in 56. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Oba programa bosta zaradi epidemije novega koronavirusa od danes potekala na daljavo, piše v sporočilu za javnost.