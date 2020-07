Cene nafte neenotno

Singapur, 6. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju oblikovale neenotno. Vlagatelji po navedbah analitikov čakajo na nove podatke o okrevanju globalnega gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa. Posebej pozorni so na ZDA in Kitajsko, največji svetovni porabnici črnega zlata, piše nemška tiskovna agencija dpa.