V Čilu potrdili že več kot 10.000 smrti zaradi covida-19

Santiago de Chile, 6. julija - V Čilu so do nedelje po podatkih oddelka za statistiko in zdravje (DEIS) potrdili 10.159 smrti zaradi covida-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo že več kot 295.000 ljudi. Predsednik države Sebastian Pinera je zaradi koronavirusne krize napovedal obsežen paket pomoči v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev.