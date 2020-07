Trump kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom nadaljuje s predvolilnimi zborovanji

New York, 6. julija - Predsednik ZDA Donald Trump kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom v državi za soboto načrtuje že drugo predvolilno zborovanje po izbruhu epidemije covida-19 v ZDA v drugi polovici marca. V ZDA so doslej potrdili 2,9 milijona okužb z novim koronavirusom in skoraj 130.000 smrti zaradi covida-19.