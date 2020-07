Tina Šutej je v Ljubljani v skoku s palico s 4,75 m dosegla izid sezone na svetu in nov državni rekord

Ljubljana, 5. julija - Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan atletskega pokala Slovenije (APS) v Ljubljani v skoku s palico dosegla najboljši izid sezone na svetu in nov državni rekord, preskočila je 4,75 m. Evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh (Ptuj) je v metu diska zmagal s 65,27 m, Neja Filipič (Mass) pa v skoku v daljino (6,4 m).