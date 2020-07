Finance o negotovosti v državi (6. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Tanja Smrekar v komentarju Izsek tedenske negotovosti piše o spremenljivem dogajanju v državi. Namesto zaupanju in sproščenosti smo priča odstopom in obtoževanjem, v poslu pa iz tedna v teden ne vedo, kakšni ukrepi bodo vplivali nanje. Aktualen primer so mladinske in taborniške organizacije, ki niso dobile točnih odgovorov glede zbiranja otrok.