Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. in 5. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o petkovi novinarski konferenci zunanjih ministrov Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki so zagotovili, da je Evropska unija pripravljena na morebitni drugi val covida-19. Pisale so tudi o premaknitvi Hrvaške, Francije in Češke na rumeni seznam in odločbah o karanteni, vročenih na mejah ta konec tedna.