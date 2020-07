V Indiji ob rekordnem številu novih okužb odprli nov center za zdravljenje

New Delhi, 5. julija - V Indiji so danes ob rekordnem številu novih okužb odprli ogromen center za zdravljenje z 10.000 posteljami. V eni od najhuje prizadetih držav zaradi covida-19 so v zadnjem dnevu potrdili skoraj 25.000 novih okužb, umrlo je še 613 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.