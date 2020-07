V Centru starejših Pristan Vipava okuženi štirje stanovalci in pet zaposlenih

Vipava, 5. julija - V Centru starejših Pristan v Vipavi so imeli danes do 8. ure potrjenih devet okužb z novim koronavirusom, od tega so okuženi štirje stanovalci in pet zaposlenih. Stanje okuženih stanovalcev, ki so jih premestili na infekcijsko kliniko, je dobro, je za STA povedal direktor doma Martin Kopatin. Zvečer pričakujejo rezultate dodatnih testiranj.