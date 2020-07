Na hrvaških parlamentarnih volitvah dopoldne glas oddalo 18 odstotkov volivcev

Zagreb, 5. julija - Hrvaških parlamentarnih volitev se je danes do 11.30 udeležilo 619.961 oziroma 18,09 odstotka od nekaj več kot 3,8 milijona volilnih upravičencev, je sporočila državna volilna komisija na svoji spletni strani. To je nekoliko manj kot na predčasnih parlamentarnih volitvah septembra 2016, ko je bila do te ure volilna udeležba 18,86-odstotna.