V Bagdadu nova poskusa raketnih napadov na ameriške diplomatske in vojaške pozicije

Bagdad, 5. julija - Ameriške diplomatske in vojaške pozicije v Bagdadu in okolici so bile ponoči cilj raketnih napadov, so danes sporočile iraške varnostne sile. Ena raketa, katere cilj je bila diplomatska četrt, je sicer pristala blizu ene od hiš, drug raketni napad na vojaško oporišče pa so preprečili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.