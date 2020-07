Madrid, 5. julija - Granada in Valencia sta se v 34. krogu španskega prvenstva v sobotni večerni tekmi razšla z neodločenim izidom 2:2. Vsi goli so padli v drugi polovici tekme, za gostitelje sta zadela Carlo Fernandez Luna in Fede Vico, za goste pa Manu Vallejo in Goncalo Guedes.