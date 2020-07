Zelene ambicije Nemčije za krmilom EU

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 5. julija - Zeleni prehod kljub pandemiji ostaja ena bistvenih prioritet EU. Nemčija kot predsedujoča Svetu EU v prihodnjih šestih mesecih kot ključni mesec izpostavlja oktober. Takrat cilja na dogovor o podnebnem zakonu, ki bo pravno zapečatil politično zavezo o podnebni nevtralnosti do leta 2050, in o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030.