Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 4. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani do nedelje do 16. ure. Na priključku Trojane je odprt le izvoz Trojane iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.