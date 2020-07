V odsotnosti najboljših sprinterjev v Murski Soboti najboljši Mikljevi ter Šmit

Murska Sobota, 4. julija - Soboško jezero je gostilo prvo tekmovanje za članski slovenski pokal HSE v sprintu na mirnih vodah v letošnjem letu. Žal je minilo brez naših najboljših reprezentantov, na 200-, 500- in 1000-metrskih razdaljah pa so prevladovali predstavniki bohinjskega kluba sestri Manca in Tjaša Mikelj ter Rok Šmit.