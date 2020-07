V Nemčiji na tisoče motoristov protestiralo proti pobudi za zmanjšanje hrupa

München, 4. julija - V več nemških mestih se je danes zbralo najmanj 19.000 motoristov, ki so protestirali proti pobudi nemškega zveznega sveta za zmanjšanje hrupa motornih koles. Množični protesti so bili v Stuttgartu, Münchnu in Friedrichshafnu, manjši pa med drugim v mestih Wiesbaden, Schwerin in Dresden, poroča nemška tiskovna agencija dpa.