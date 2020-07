Janša: Do razvoja cepiva imamo na voljo le dve možnosti

Ljubljana, 4. julija - Na največje število potrjenih novih primerov okužbe z novim koronavirusom v zadnjih dveh mesecih in pol se je premier Janez Janša odzval z zapisom na Twiterju, v katerem je opozoril, da so možnosti za ukrepanje do razvoja učinkovitega zdravila ali cepiva zoper covid-19 omejene. Na voljo sta le dve, meni.