V petek največ novo odkritih okužb s koronavirusom v Ljubljani

Ljubljana, 4. julija - V petek so največ okužb z novim koronavirusom vnovič potrdili v Ljubljani, in sicer pet. Med manjšimi občinami izstopa občina Črenšovci s štirimi potrjenimi primeri. Okužbe so sicer potrdili na različnih koncih Slovenije. Po dve okužbi so potrdili v občinah Maribor in Cerknica, po eno pa v še 14 občinah.