Prve karantenske odločbe na meji izdali že kmalu po polnoči

Jelšane/Obrežje/Metlika, 4. julija - Opolnoči so se policistom na štirih mejnih prehodih s Hrvaško in enem z Madžarsko pridružili strokovni delavci z ministrstva za zdravje, ki od danes že na meji izdajajo karantenske odločbe. Na Jelšanah so prve odločbe izdali že kmalu po polnoči, sicer pa za zdaj z mejnih prehodov o posebnostih zaradi izdajanja odločb ne poročajo.