V Angliji vrata znova odprli pubi, restavracije in frizerji

London, 4. julija - V Angliji so danes v okviru obsežnega rahljanja ukrepov po treh mesecih vrata odprli pubi, restavracije, frizerski saloni in številne druge ustanove in storitve s področja kulture in turizma. V strahu pred širjenjem koronavirusa je treba upoštevati stroga pravila medsebojne razdalje, premier Boris Johnson pa je ljudi pozval k odgovornemu ravnanju.