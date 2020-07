Prepelič ostaja v Španiji, odslej za Valencio

Valencia, 4. julija - Slovenski košarkar Klemen Prepelič se po dveh sezonah pri Realu in lanski posoji pri Joventutu seli v Valencio. To je klub potrdil na spletni strani. Prepelič, ki je imel na mizi tudi ponudbo turškega Fenerbahčeja, je z novim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22.