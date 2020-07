Đoković upodobljen na največjem portretu doslej

Beograd, 4. julija - Srbski arhitekt in ulični umetnik Andrej Josifovski - Pianist je na peščenem igrišču v teniškem centru Đukić v Beogradu ustvaril največji portret Novaka Đokovića doslej. Umetnina je dolga 24 in široka 11 metrov ter tako meri kar 264 kvadratnih metrov, so potrdili v Đokovićevi ekipi.