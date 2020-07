Za newyorškimu borznimi indeksi kljub naraščanju števila okužb pozitiven teden

New York, 4. julija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli skrajšani praznični trgovalni teden sklenili z rastjo in Nasdaq je dosegel novo rekordno vrednost, saj med borznimi vlagatelji kljub naraščanju primerov okužb z novim koronavirusom v 40 od 50 zveznih držav ZDA še naprej vlada optimizem.