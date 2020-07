Premierji višegrajskih držav v Varšavi o covidu-19 in temah EU

Varšava, 3. julija - Na vrhu držav višegrajske skupine v Varšavi so danes premierji Madžarske, Poljske, Slovaške in Češke govorili o boju proti novemu koronavirusu in njegovih posledicah v okviru EU ter drugih evropskih temah. Po vrhu se je s kolegoma iz Madžarske in Češke po telefonu pogovarjal slovenski premier Janez Janša.