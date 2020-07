V Gornji Radgoni se je začel prvi festival CestArt

Gornja Radgona, 4. julija - V Gornji Radgoni se je v petek začel sedemdnevni festival CestArt. Na različnih prizoriščih, tudi v avstrijski Potrni, se bo zvrstil pester kulturni program, od uličnega gledališča, likovnih, kiparskih, fotografskih razstav in ustvarjalnih delavnic do literarnih predstavitev in glasbenih nastopov.