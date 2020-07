Publikacija Okusiti Slovenijo z mednarodno nagrado

Ljubljana, 5. julija - Slovenska turistična organizacija (STO) je za publikacijo Taste Slovenia - My way of tasting diversity (Okusiti Slovenijo) prejela nagrado Werbe Grand Prix 2020 v kategoriji tiskanih destinacijskih publikacij. Gre za eno najpomembnejših priznanj na področju promocijskih materialov na nemško govorečem trgu, so poudarili.