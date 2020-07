STO obiskovalcem priporoča še štiri unikatna doživetja

Ljubljana, 4. julija - Z znakom Slovenia Unique Experiences se ponašajo štiri nova doživetja. To so Pet čutov, dve babi - zeliščni vrt iz Gornjega Grada, Intiniti Wine Bliss - čuječnost ob briški zgodbi in vinu Motnik v Goriških brdih, Opazovanje in spoznavanje medveda v njegovem življenjskem okolju na Kočevskem ter S(p)anje na seniku Domačije Firbas v Cogetincih.