Tedenski pregled - svet od 3. do 9. 7.

Ljubljana, 10. julija - Na parlamentarnih volitvah na Hrvaškem je prepričljivo zmagala vladajoča HDZ. V Srbiji, kjer še naprej hitro narašča število okuženih z novim koronavirusom, so izbruhnili protivladni protesti, ki so jih zaznamovali nasilje in izgredi. Evroskupina je dobila novega šefa, irskega finančnega ministra.