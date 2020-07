BiH in Hrvaška končali most čez Savo pri Svilaju

Zagreb, 4. julija - Gradnja mostu čez reko Savo pri Svilaju v bližini Slavonskega Broda na hrvaški strani in Broda v Bosni in Hercegovini je zaključena, so ta teden sporočili iz podjetja Hrvatske autoceste. Most, ki je tudi del evropskega prometnega koridorja 5c med Budimpešto in pristaniščem Ploče, bodo za promet odprli po dokončanju pristopnih cest v BiH.