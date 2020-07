Na Ravnah na Koroškem in v Dravogradu v dodatne ukrepe zaradi okužb

Ravne na Koroškem/Dravograd, 3. julija - V občini Ravne na Koroškem, kjer so od sobote potrdili deset primerov okužb z novim koronavirusom, in v občini Dravograd, kjer imajo ta teden potrjenih šest okužb, so uvedli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Ponovno je od danes od 12. ure za obiske zaprt Koroški dom starostnikov v Črnečah, prav tako enota v Slovenj Gradcu.