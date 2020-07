V starih grobnicah na Irskem dokazi o incestu pred 5000 leti

Dublin, 6. julija - Vse kaže, da so Irsko pred 5000 leti obvladovale dinastije, kot to poznamo iz starega Egipta ali pa južnoameriških praprebivalcev Inkov. Genetska študija, objavljena v reviji Nature, kaže na veliko povezavo vladajočega razreda pred petimi tisočletji na otoku in daje najstarejše dokaze o downovem sindromu in incestu.