Ljubljanska borza zadnji dan tedna s padcem

Ljubljana, 3. julija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so teden končali s padcem. Indeks SBI TOP je danes izgubil 0,26 odstotka in se oblikoval pri 848,66 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 902.000 evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami Krke, ki so izgubile četrtino odstotka vrednosti.