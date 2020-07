Pred 120 leti se je rodil pesnik, pisatelj in dramatik Miran Jarc

Črnomelj/Novo mesto, 5. julija - V Črnomlju se je 5. julija pred 120 leti rodil pesnik, pisatelj, dramatik, publicist in prevajalec Miran Jarc. Med drugim je napisal tri pesniške zbirke in več kratkih zgodb ter roman Novo mesto. Jarc je še avtor treh dramskih del in enega nedokončanega, sodeloval je tudi pri prelomnem umetniškem dogodku novomeška pomlad.