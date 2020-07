Omejitev obiskov v celjski bolnišnici

Ljubljana, 3. julija - Splošna bolnišnica Celje zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji dodatno omejuje obiske v bolnišnici. Od sobote, 4. julija, pa do preklica bodo tako dovoljeni le obiski pacientov, ki so kritično bolni, porodnic, ki jih lahko obišče le oče novorojenčka, in otrok, ki jih lahko obišče le en starš ali skrbnik.