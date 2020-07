Visoko avstrijsko odlikovanje za Francija Pivca

Ljubljana, 3. julija - Vsestranski kulturnik Franci Pivec je prejel avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda. Visoko odlikovanje so Pivcu danes izročili v prostorih avstrijske rezidence v Ljubljani za njegova izjemna prizadevanja za medsebojno razumevanje ter zasluge za poglobitev dobrih odnosov med Slovenijo in Avstrijo na številnih kulturnih področjih.