Koalicijske stranke s SNS in poslancema manjšin podpisale sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 3. julija - Predsedniki koalicijskih strank Janez Janša (SDS), Zdravko Počivalšek (SMC), Matej Tonin (NSi) in Aleksandra Pivec (DeSUS) so danes s predsednikom SNS Zmagom Jelinčičem ter poslancema narodne skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov ter dokumentov v obdobju 2020-2022, so sporočili iz premierjevega kabineta.