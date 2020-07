Smrtna nesreča kolesarja na Rašici

Ljubljana, 3. julija - Ljubljanske policiste so v noči s srede na četrtek svojci obvestili, da pogrešajo 36-letnika iz Ljubljane, ki se ni vrnil s kolesarjenja. Našli so ga v četrtek zjutraj v gozdu na območju Rašice. Po do sedaj zbranih obvestilih smrt ni posledica kaznivega dejanja in je šlo za nesrečo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.