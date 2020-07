Zveza Sonček bo to poletje zagotovila letovanje okoli 100 otrok

Škofije, 3. julija - Zveza Sonček že 25 let organizira poletne počitniške tabore za otroke na invalidskih vozičkih in z drugimi težavami. Ob upoštevanju navodil zaradi covida-19 bodo tabore izpeljali tudi letos in v sedmih terminih vključili skoraj 100 otrok. To je še posebej pomembno, saj so otroci s posebnimi potrebami še vedno marsikdaj izključeni iz letovanj.