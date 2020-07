SAB bi brezplačni poletni javni prevoz za dijake in študente uzakonila

Ljubljana, 3. julija - SAB je v parlamentarni postopek vložila zakon, ki bi dijakom julija in avgusta zagotovil brezplačni javni potniški prevoz, študentom pa tudi septembra. Predsednica stranke Alenka Bratušek je prepričana, da je treba stvar sistemsko urediti, da bo brezplačni poletni prevoz za mlade veljal ne glede na to, kdo bo minister in kakšne ideje bo imel.