Logar, Maas in Silva zagotovili boljšo pripravljenost na morebitni drugi val covida-19

Brdo pri Kranju, 3. julija - Zunanji ministri Slovenije, Nemčije in Portugalske, Anže Logar, Heiko Maas in Augusto Santos Silva, so danes na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju po srečanju zagotovili, da je Evropska unija bolje pripravljene na morebitni drugi val covida-19. Čeprav si ne želijo več strogih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, so pripravljeni ukrepati.