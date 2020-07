Nova odpoved v svetovnem pokalu gorskega kolesarstva

Lenzerheide, 3. julija - Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je odpovedala načrtovano prvo preizkušnjo svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v švicarskem Lenzerheideju, so sporočili v izjavi za javnost. Tekme v olimpijskem krosu in v spustu bi morali biti na sporedu med 4. in 6. septembrom, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali.