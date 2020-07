V gozdu na Bizoviku bodo izvedli sečnjo

Ljubljana, 3. julija - V gozdu na Bizoviku nad Hruševsko cesto bo od sobote do predvidoma srede potekala sečnja drevja, ki ga je za možni posek označil Zavod za gozdove Slovenije. Kot so sporočili iz zavoda, so označili 25 dreves oz. 16 kubičnih metrov lesa. Obiskovalce gozda prosijo, da se v času sečnje izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila.